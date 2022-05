BBC verontschuldigt zich voor het beledigen van voetbalclub Manchester United

De BBC heeft zich verontschuldigd aan de kijkers nadat dinsdag tijdens een televisie-uitzending de kop “Manchester United is waardeloos” verscheen. Volgens de BBC werd de tekst als voorbeeld gebruikt tijdens een opleiding en was het niet de bedoeling dat die in beeld verscheen.

“Manchester United is waardeloos” verscheen dinsdag tijdens een verslag over de Franse tenniskampioenschappen onderaan in beeld. BBC-presentatrice Annita McVeigh verontschuldigde zich later in de uitzending en legde uit dat de kop werd geschreven toen iemand aan het leren was hoe de ticker te gebruiken. “Sommigen van u hebben misschien iets vrij ongewoons opgemerkt op de ticker die onder aan het scherm loopt. Daarin een opmerking over Manchester United. Ik hoop dat Manchester United-fans zich er niet door beledigd voelden,” zei ze.

“Laat me even uitleggen wat er gebeurde: achter de schermen was iemand aan het trainen om te leren hoe je de ticker moet gebruiken en om tekst op de ticker te zetten. Dus ze waren gewoon willekeurige dingen aan het schrijven, niet in ernst”, zei ze. “Dus excuses als je dat zag en je beledigd was en je een fan van Manchester United bent. Maar dat was zeker een fout en het was niet de bedoeling dat het op het scherm verscheen.”