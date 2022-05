‘IS beraamde complot om George W. Bush te vermoorden’

Een complot om de voormalig president George W. Bush te vermoorden uit wraak voor de oorlog in Irak werd eerder dit jaar verijdeld, dat meldt het Federal Bureau of Investigation (FBI) in een vrijgegeven huiszoekingsbevel dat Forbes kon inkijken.

Het plot om de voormalige Amerikaanse president te vermoorden kwam aan het licht doordat een Iraakse asielzoeker, Shihab Ahmed Shihab, die gelinkt wordt aan Islamitische Staat, in november 2021 het complot zou toevertrouwd hebben aan een FBI-informant. Dat blijkt uit het huiszoekingsbevel. De betrokkenen zouden “de voormalige president Bush hebben willen doden omdat ze vonden dat hij verantwoordelijk was voor het doden van vele Irakezen en het uiteenrukken van het hele land Irak,” zei FBI Special Agent John Ypsilantis, een lid van de Joint Terrorism Task Force in Cincinnati, in het bevelschrift.

Shihab zou aan de informant details gevraagd hebben over de beveiliging van de huizen van Bush in Dallas en in Crawford. Volgens het dossier vroeg hij ook of vier tot zes mensen genoeg zouden zijn om de voormalige president te vermoorden en hoe hij aan valse FBI- of politiebadges kon komen. Hij ging zelfs zo ver dat hij in november naar het huis van de president trok om daar filmpjes te maken.

De FBI zei dat vier Irakezen vanuit Turkije, Egypte en Denemarken naar de VS zouden worden gesmokkeld als onderdeel van het complot. Shihab vertelde de informant dat twee van hen voormalige Iraakse agenten van de inlichtingendienst waren, aldus het huiszoekingsbevel. Het plan hield in dat de plotters Mexico zouden binnenkomen en dan de grens naar Texas zouden oversteken, zei Ypsilantis.

De vermeende smokkelaar zei dat hij ook een voormalige Iraakse generaal wilde vinden en vermoorden die de Amerikanen tijdens de oorlog had geholpen en van wie hij dacht dat hij onder een fictieve identiteit in de VS woonde, aldus de onderzoekers.