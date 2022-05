Tien doden bij schietpartij in Mexicaans hotel en twee bars

Tien mensen zijn gedood tijdens een aanval van een criminele bende in een hotel en twee bars in het dorp Celaya, gelegen in centraal Mexico. Dat laten de Mexicaanse autoriteiten dinsdag weten.

“Zeven vrouwen en drie mannen zijn dood teruggevonden, twee anderen zijn gewond geraakt door de kogels”, laten de lokale veiligheidsdiensten weten. De aanval gebeurde maandagavond rond 22 uur lokale tijd. Ter plaatse werden meerdere affiches aangetroffen die wijzen naar een criminele organisatie uit de regio, volgens dezelfde bron.

Getuigen zeggen dat gewapende mensen in de zaken binnenkwamen en begonnen te schieten op de aanwezigen. Nadien goten ze brandstof uit en wilden de zaken in brand steken. De lichamen werden tussen de tafels en stoelen achtergelaten.

De staat Guanajuato, een welvarend industrieel centrum dat wordt doorkruist door een belangrijk netwerk van oliepijpleidingen en waar een raffinaderij is gevestigd, is een van de meest gewelddadige staten in Mexico geworden als gevolg van het conflict tussen de Santa Rosa de Lima-kartels en Jalisco New Generation. De bendes vechten om controle over de drugstrafiek en gestolen brandstof.

Mexico wordt getroffen door een spiraal aan geweld die reeds 340.000 doden maakte sinds 2006, een datum waarop het leger startte met een offensief antidrugsbeleid. Het merendeel van de doden viel er door criminele organisaties.