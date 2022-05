Terwijl miljoenen Britten de coronamaatregelen strikt naleefden, werd er in Downing Street 10 duchtig gefeest. Dat blijkt uit nieuwe getuigenissen die zijn opgedoken over de beruchte feestjes die door Boris Johnson altijd ontkend, of toch geminimaliseerd werden. En dan moet het onderzoeksrapport over ‘Partygate’ nog komen. Is de exit van de Britse premier nu echt dichtbij?