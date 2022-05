Premier League geeft goedkeuring voor overname Chelsea

“Voor de overname is nog een speciale verkooplicentie van de overheid nodig en een bevredigende afhandeling van de laatste onderdelen van de transactie”, liet de Premier League weten. Het consortium betaalt 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro) voor de voetbalclub.

Een Amerikaans consortium onder leiding van Todd Boehly, die mede-eigenaar is van het baseballteam Los Angeles Dodgers, nam Chelsea eerder deze maand over. De Russische eigenaar Roman Abramovich, die als gevolg van de oorlog in Oekraïne op een sanctielijst van de Britse overheid kwam, zette de club dit voorjaar te koop.