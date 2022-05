Mikey Wilson (25), de supporter van Feyenoord die 20 jaar geleden symbool werd van alles door zijn middelvinger op te steken

Hij was het boze gezicht van Nederland na de moord op Pim Fortuyn. Of het symbool van de slechte Nederlandse opvoeding. Mikey Wilson groeide uit tot een heuse internetmeme en werd zowat alles nadat hij als vijfjarige zijn middelvinger uitstak tijdens de finale van de Uefa Cup. Nu, twintig jaar later, staat zijn Feyenoord vanavond opnieuw in de Europese finale. Met de man achter de iconische foto nog steeds als oersupporter.