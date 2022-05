Gesprekken vlotten goed: Union en Felice Mazzu willen met elkaar door

De supporters van Union moeten zich niet al te veel zorgen maken: behoudens een rare twist zal succescoach Felice Mazzu (56) ook volgend seizoen de coach zijn in het Dudenpark.

Mazzu suggereerde tijdens de play-offs dat hij sportieve garanties wilde, of dat hij anders weleens zijn conclusies zou kunnen trekken. Inmiddels heeft hij met de directie samengezeten en uit die positieve en constructieve gesprekken blijkt dat alle partijen op dezelfde lijn zitten. Union beloofde Mazzu dat de club er alles aan zal doen om sterkhouders als Nielsen en Vanzeir te houden en dat eventuele vertrekkers waardig vervangen zullen worden. “Het is de intentie van de club en van Mazzu om met elkaar door te gaan”, valt in Sint-Gillis te noteren. “We gaan ervan uit dat we wel tot een akkoord zullen komen.”

Mazzu mag zich ook aan opslag verwachten. (pjc)