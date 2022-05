Het seizoen van Cyriel Dessers (27) is nu al een indrukwekkende slagroomtaart dankzij een derde plaats voor Feyenoord in de Eredivisie, negen goals in de competitie en tien in de Conference League. Winst in de finale tegen het AS Roma van José Mourinho moet de kers worden en er mogen nog kaarsjes bij voor de topschutterstitel in de Conference League.