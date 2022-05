Feyenoord en Cyriel Dessers zijn gewaarschuwd: AS Roma-coach José Mourinho won 12 (!) van zijn 15 finales

José Mourinho kan de eerste trainer zijn die in drie verschillende Europese bekertoernooien de beker de hoogte in steekt. Als hij met AS Roma erin slaagt Feyenoord te kloppen, dan zal hij zowel de Champions League, de Europa League en de Conference League gewonnen hebben.

Hij zit vanavond overigens al voor de zestiende keer op de bank als trainer sinds hij in 2000 hoofdcoach van Benfica werd. Van de vorige veertien finales van Europese en nationale bekertoernooien (geen Supercups of Charity Shields) won hij er liefst elf. Van de drie die hij er verloor, gebeurde dat twee keer na verlengingen. Zijn laatste finale dateert al wel van vier jaar geleden, toen Eden Hazard vanop de stip de eindstrijd in het voordeel van Chelsea besliste. (lvdw)