Charly Musonda neemt in emotioneel bericht na tien jaar afscheid van Chelsea: “Die blessure heeft mij gebroken”

Musonda is intussen ‘al’ 25 jaar oud en heeft een marktwaarde van amper 1 miljoen euro. Wie had dat in 2012 gedacht, toen de aanvaller met veel bombarie van Anderlecht naar Chelsea vertrok? Bij de Blues kon Musonda echter nooit doorbreken, ondanks een paar optredens bij de eerste ploeg. Uitleenbeurten aan Betis Sevilla, Celtic Glasgow en Vitesse waren geen succes.

De aanvaller kende ook veel blessurelast en speelde twee jaar lang niet, tot hij eind september nog eens een uur meespeelde bij de beloften van Chelsea en een week later 90 minuten op het veld stond. Maar daar bleef het dan ook weer bij en op een verlenging van zijn aflopend contract moest Musonda niet hopen, tot zijn eigen droefenis.

© Chelsea FC via Getty Images

“Die blessure heeft mij gebroken”

Het gewezen Anderlecht-talent schreef dan ook een uitgebreid afscheidsbericht aan Chelsea.

“Een decennium is voorbij, een rollercoaster van emoties, vier jaar geen voetbal, vrije speler. Wat komt er nu?”, vraagt Musonda zich openlijk af. “Het lijkt wel gisteren, het moment waarop Chelsea mij verwelkomde in de club. Vandaag, tien jaar later, komt aan dat verhaal een einde… Van mijn 15de tot mijn 21ste werkte ik enorm hard om mijn debuut te kunnen maken in de eerste ploeg, op een moment dat dit heel moeilijk was. Ik wil de club dan ook bedanken dat ik op Stamford Bridge dat blauwe shirt heb mogen dragen, zeker als je ziet waar ik vandaan kom.”

Volgens Musonda nam hij de beslissing om België te verlaten “omdat dat het juiste moment was” om zich verder te kunnen ontwikkelen. Maar een knieblessure gooide roet in het eten. “Ik zou liegen als ik hier zou stellen dat ik mijn afscheid zo had voorgesteld. En zeker als ik gedacht had om vier jaar zonder voetbal te moeten. Iedereen die mij kent, weet dat dit voor mij hartverscheurend was. Ik kan het niet anders omschrijven, dat heeft mij gebroken. Tussendoor werd ik wel verliefd op de club, en de fans van Chelsea. Jullie hielden altijd van mij, tot op de dag van vandaag. Ik had jullie graag meer gegeven, maar dat is het leven.”

De 25-jarige aanvaller laat ook weten dat hij met zekerheid blijft voetballen. “Het zou een ongelooflijke prestatie zijn om na vier jaar zonder voetbal opnieuw te kunnen spelen”, klinkt het. “Zeker nadat ik slechts 20 procent kans kreeg om ooit nog te voetballen.”

