Gesneuvelde Russische generaal-majoor was al tien jaar met pensioen maar werd voor de oorlog opgeroepen als gevechtspiloot

Boven Popansa, in de Donbas, is de hoogste luchtmachtofficier aan het front gesneuveld. Zijn jachtvliegtuig werd door het Oekraïense leger uit de lucht geschoten met een Stinger-raket. Generaal-majoor Kanamat Botashev (63) had er al een loopbaan in het leger opzitten maar werd uit zijn vervroegd pensioen gehaald om ingezet te worden in Oekraïne. Bij gebrek aan ervaren gevechtspiloten.

Generaal-majoor Kanamat Botashev (63) vloog met zijn Russische Su-25 boven de Donbas toen hij enkele dagen geleden in de buurt van Popansa door een raket werd geraakt. Het toestel vloog in brand en stortte neer. De piloot kreeg zelfs de kans niet om zijn schietstoel te gebruiken.

Botashev was al sinds 2013 met pensioen en had sindsdien niet meer in een cockpit gezeten. Maar toen Rusland in februari Oekraïne binnenviel, werd hij opgeroepen om zijn land te dienen als gevechtspiloot. Zonder extra opleiding.

Volgens experts nog maar eens een bewijs dat Rusland niet genoeg gevechtspiloten heeft om direct te worden ingezet.

Zelf wilde hij niets liever dan terug te kunnen vliegen met een gevechtsvliegtuig. Dat was bijna tien jaar geleden. Sinds zijn gedwongen vertrek uit het leger.

Botashev, geboren in 1959 in Karachay-Cherkessia, studeerde af aan het Yeysk Higher Military Aviation Institute en stond bekend als een uitstekend gevechtspiloot. Hij steeg snel in rang en kreeg het bevel over een regiment van de Guards Air Base in Voronezh, een Russische stad op ongeveer 500 mijl ten zuiden van Moskou.

Maar zijn militaire carrière werd in juni 2012 abrupt afgebroken nadat hij schuldig werd bevonden aan het besturen van twee vliegtuigen zonder toestemming. Een ervan, een straaljager, stortte tijdens de vlucht neer. Hij kon zich redden met zijn schietstoel maar werd wel verantwoordelijk geacht voor de crash omdat hij, volgens een Russisch onderzoeksrapport, “kunstjes had uitgevoerd in de lucht.”

Maar ondanks een boete en ontslag bij de luchtmacht, bleef hij in nauw contact met het leger als vice-voorzitter van de Volunteer Society for Cooperation with Aviation (DOSAAF) in Sint-Petersburg.

Toen hij in februari werd opgeroepen, aarzelde hij geen moment.

Tiende hoge officier die sneuvelt

Generaal-majoor Botashev is al zeker de tiende Russische hoge officier die sneuvelde tijdens de oorlog in Oekraïne.

Generaal Magomed Tushaev, leider van de Tsjetsjeense speciale troepen, werd gedood in een hinderlaag bij Hostomel op 26 februari

Generaal-majoor Andrei Sukhovetsky, plaatsvervangend commandant van het 41ste gecombineerde wapenleger werd gedood tijdens een speciale operatie door een sluipschutter op 4 maart

Generaal-majoor Vitaly Gerasimov was eerste plaatsvervangend commandant van het 41ste leger van Rusland werd gedood in gevechten rond Charkov op 8 maart

Generaal-majoor Andrei Kolesnikov was de bevelhebber van het 29e gecombineerde leger en sneuvelde op 11 maart

Generaal-majoor Oleg Mityaev stierf op 16 maart in de buurt van de stad Marioepol

Luitenant-generaal Andrey Mordvichev werd gedood in de regio Cherson op 19 maart

Luitenant-generaal Yakov Rezantsev , commandant van het 49ste gecombineerde leger van Rusland, werd op 25 maart gedood bij een aanval in de buurt van de zuidelijke stad Cherson.

Generaal-majoor Vladimir Frolov was plaatsvervangend commandant van het 8ste Gardeleger in Oost-Oekraïne. Zijn graf in Sint-Petersburg werd twee weken geleden gefotografeerd

Generaal-majoor Andrey Simonov , een expert op het gebied van elektronica-oorlogsvoering, stierf op 1 mei.