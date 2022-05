Schietpartij op Amerikaanse basisschool: minstens twee doden en meer dan tien gewonden

Bij een schietpartij in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn minstens twee doden en meer dan tien gewonden gevallen. Dat melden Amerikaanse media.

Bij een schietpartij in de Robb Elementary School in Uvalde in de staat Texas zouden twee doden gevallen zijn. Er zou ook sprake zijn van meer dan tien gewonden.

De lokale politie laat ondertussen op Facebook weten dat een verdachte werd opgepakt.

(sgg)