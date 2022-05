Excelsior en ADO spelen gelijk in heenwedstrijd promotiefinale naar Eredivisie

Excelsior Rotterdam en ADO Den Haag hebben dinsdag 1-1 gelijkgespeeld in hun heenwedstrijd van de promotiefinale naar de Nederlandse Eredivisie. Siebe Horemans stond aan de aftrap bij Excelsior, Hervé Matthys bij ADO.

In de eerste helft werd er niet gescoord, maar meteen na de pauze zette Marouan Azarkan (47.) de thuisploeg op voorsprong. Pas in de blessuretijd maakte Sem Steijn (90+2.) gelijk.

ADO eindigde de reguliere competitie in de Nederlandse Eerste Divisie, het tweede niveau, als vierde. Excelsior was pas zesde. De terugwedstrijd in Den Haag volgt zondag.