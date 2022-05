Van de pasgeboren baby die werd ontvoerd tot de verdwenen rugzaktoerist: deze kinderen en jongeren zijn nog steeds vermist in ons land

Een getormenteerde vader, zo noemt Dirk Van Vanden Branden zichzelf. Zijn zoontje Liam was twee jaar toen hij in 1996 verdween. Tot op vandaag weet hij niet wat er toen gebeurd is. En hij is niet de enige ouder die al jaren op nieuws wacht over zijn of haar zoon of dochter. “Niet weten wat er gebeurd is, is voor de familie erger dan slecht nieuws krijgen”, zegt Alain Remue van de cel Vermiste Personen van de federale politie.

Vorig jaar behandelde Child Focus 1.118 nieuwe verdwijningsdossiers. “In 95 procent van de gevallen wordt het kind snel teruggevonden, maar voor andere zaken is er na jarenlange en vastgelopen onderzoeken echter nog steeds geen antwoord”, klinkt het bij Child Focus.

Om die verdwijningszaken opnieuw onder de aandacht te brengen, lanceert Child Focus een nieuwe campagne en bijbehorende website www.keephopealive.be. Met opsporingsberichten van gekende en minder gekende vermissingen. Dossier die meestal al jaren openliggen bij Child Focus en bij de cel Vermiste Personen.

Maddie Hollanders (13) verdween op 31 augustus 1976 op Linkeroever in Antwerpen en is de oudste cold case van de cel Vermiste Personen. De speurders vermoeden vandaag nog altijd dat ze vermoord werd door Claudy Pierret. Hij is de laatste persoon die het meisje levend gezien heeft. Maar zijn betrokkenheid kon nooit bewezen worden en zelf blijft hij ontkennen.

Marc Vanherf (17) verdween in de zomer van 1983 tijdens een fietstochtje in Zichen Zussen Bolder. Het parket hield er in het begin rekening mee dat de tiener was weggelopen. Zijn vader bleef er van overtuigd dat hij ontvoerd werd. De zaak is nooit opgelost.

Françoise Bruyère en Marie-Angès Cordonnier (22) uit Luik waren in augustus 1984 al liftend onderweg van Luik naar Mâcon Aix-les-Bains in Frankrijk. Van de nichtjes is nooit iets teruggevonden, ook hun bagage niet.

Gevrye Cavas (6) raakte vermist in 1985. Het Turkse jongetje verdween niet ver van zijn ouderlijk huis in Molenbeek. Hij was er aan het spelen. Toen zijn ouders hem riepen om te eten, bleek hij weg. Zoekacties leverden niets op. Hij werd aan verschillende daders gelinkt, maar de zaak raakte nooit opgehelderd.

Jonathan Vicart (pasgeboren) is het jongste kind dat in ons land verdwenen is en nooit werd teruggevonden. Hij werd in 1986, vlak na zijn geboorte, ontvoerd uit het ziekenhuis IMC, tegenwoordig CHwapi, in Doornik (Henegouwen). De boreling werd meegenomen door een onbekende vrouw die vaag te zien was op de bewakingsbeelden van het ziekenhuis. De jongen had een geboortevlek op zijn linkerhand. Toch raakte de verdwijning nooit opgelost. De kans is groot dat hij nog leeft onder een andere naam.

Ilse Stockmans (19) is vermist sinds 17 februari 1987. Ze verdween op weg van school naar huis. Ze stapte van de bus om via de tunnel naar het station van Leuven te wandelen. Daar nam ze iedere dag de trein naar Aarschot, waar haar moeder haar opwachtte aan het station. Maar die dag zat ze niet op de trein. Er is nooit nog iets vernomen van de jonge vrouw.

Conrad Bosmans (20) verdween op 6 oktober 1988 in Etterbeek. Hij werd het laatst gezien aan de Generaal Jacqueslaan in Etterbeek. Daar werkte hij in een tankstation van Texaco. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Marie-Ines Moens (22) wordt ook bij de kinderverdwijningen gerekend, ook al was ze al 22 jaar toen ze vermist raakte. Ze verliet op 8 september 1989 haar werk in Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Nathalie Geijsbregts (10) verdween op 26 februari 1991 op weg naar school in Leefdaal. Haar ouders hadden haar die ochtend afgezet aan de halte van de schoolbus. Het was de laatste keer dat ze haar zagen. Veel sporen leidden naar de Nederlandse trucker en kindermoordenaar Michel Stockx, maar er kwamen geen bekentenissen. Stockx pleegde in 2001 zelfmoord in zijn cel.

Kim (12) en Ken (8) Heyrman verdwenen op 4 januari 1994 in de Antwerpse Noordwijk. Ze waren gaan spelen bij vriendjes. Vijf weken later vonden schippers Kims lichaam in het Asiadok. Van broertje Ken ontbreekt tot de dag van vandaag elk spoor. Ken is intussen wel officieel doodverklaard.

Sylvie Carlin (19) verdween in december 1994 in Rocourt. Ze was op weg naar haar zus, waar ze zou gaan babysitten. Maar daar is ze nooit aangekomen. Haar lichaam werd nooit teruggevonden.

Liam Vanden Branden (2) verdween op 3 maart 1996 niet ver van het ouderlijke huis in Mechelen. Omdat het huis vlak bij de Leuvense Vaart en de Dijle ligt, houden speurders er rekening mee dat de peuter verdronken is, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Getuigen zagen op het moment van de verdwijning een onbekende man met een kind aan de hand in de buurt van het Zennegat waar Liam woonde. Maar ondanks het vele speurwerk is het dossier nooit opgelost.

Vincent Lamouris (18) vertrok op 25 januari 2002 uit zijn woonplaats in Gent om een reis te maken naar de Niagara Falls in Amerika. Hij was toen 19 jaar oud. Zijn rugzak is daar teruggevonden maar van Vincent is er geen spoor.

Antoine Plomteux-Vekemans (21) was in 2015 op weg naar Santiago de Compostella en werd het laatst gezien in Toulouse (Frankrijk). Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

En ook die andere rugzaktoerist Théo Hayez (19) is nog altijd vermist. Hij verdween eind mei 2019 in de buurt van Byron Bay in Australië.