Roma-verdediger Mancini niet bang voor Dessers: “Ik heb hem bestudeerd, maar Abraham is sterker”

“ALS ik win”, grapte Mourinho daarover tijdens zijn persconferentie. “We hebben al geschiedenis geschreven door in deze finale te staan, maar nu we in de finale staan moeten we alles doen om die te winnen.” De Portugees verloor in zijn carrière slechts drie van de vijftien finales die hij speelde. Waanzin. “Het is een finale, net zoals mijn eerste. Er is niets veranderd, ervaring helpt niet. Ik dacht vroeger van wel, maar zo is het niet. Ik gedraag me hetzelfde als voor mijn eerste finale.”

Fysiek en mentaal klaar

EK-held Leonardo Spinazzola is na een lange revalidatie eindelijk terug bij AS Roma. Net op tijd. Hij scheurde in de kwartfinale tegen de Rode Duivels zijn achillespees af. Over hem was Mourinho kort. “Spinazzola is beschikbaar, hij is een optie voor mij.”

Met de Albanees Kumbulla heeft Roma zowaar een thuisspeler in Tirana. “ Hij verzekerde ons dat de thuisfans ons zullen aanmoedigen”, zei verdediger Gianluca Mancini. “Dat is natuurlijk zeer fijn om te horen. We hebben vijf dagen tijd gehad om ons voor te bereiden, dus zowel fysiek als mentaal zijn we klaar. Het is onze laatste wedstrijd, desnoods spelen we driehonderd minuten en we zouden de vermoeidheid nog niet laten winnen.” De Italiaan is ook niet bang voor topschutter Cyriel Dessers. “Ik hem bestudeerd. Maar Tammy Abraham is sterker.” De Roma-spits telt één doelpunt minder dan Dessers.

Volgens Feyenoord-coach Arne Slot moet Feyenoord vooral proberen zich zo weinig mogelijk aan te passen. “Je moet natuurlijk rekening houden met de kwaliteiten van de tegenstander. Maar we hebben vijfenvijftig wedstrijden gespeeld dit seizoen, het zou bijzonder zijn als Mourinho met iets komt wat we nog niet zijn tegengekomen.”

© UEFA/Handout via REUTERS

Duidelijke handtekening Mourinho

Slot verwacht weinig positief voetbal van AS Roma. “Het zal voor mij een verrassing zijn als de tegenstander probeert op te bouwen. We verwachten dat ze de lange bal gebruiken en de bal achter onze laatste linie proberen te brengen. Dat is vaker gebeurd dit seizoen, maar ik moet toegeven dat AS Roma iets duurdere spelers rond heeft lopen.”

Maar de Nederlander had ook lof voor de aanpak van zijn tegenstander. “Mourinho is een van de trainers die een heel duidelijke handtekening onder zijn elftallen heeft staan. Het is heel knap als je dat voor elkaar krijgt.”

Feyenoord-spelers Jens Toornstra en Gernot Trauner bestempelen Roma als favoriet. “Ik had niet eens verwacht dat we de finale zouden bereiken. We zijn hier om deze finale te winnen, maar we beseffen ook wel dat dat moeilijk zal worden. We hebben tegen Marseille bewezen dat we tot het uiterste kunnen gaan. Nu spelen we weer tegen een hele sterke tegenstander. Aan ons om te spelen zoals we het hele seizoen hebben gedaan.”