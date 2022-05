Rode Duivels oefenen in Bahrein voor WK

Roberto Martinez wil zoals bekend voor het begin van het WK op maandag 21 november nog een oefenwedstrijd spelen. Omdat er de week voordien (12-13 november) nog competitievoetbal gespeeld, is het kort dag. Het plan is om op 17 of 18 november nog een vriendschappelijk duel te spelen.

Dat zal niet in Qatar zijn maar in Bahrein, het oliestaatje aan de Perzische Golf in de buurt van Qatar en Saoedi-Arabië. De tegenstander is nog niet bekend. Het wordt kiezen tussen drie Afrikaanse WK-deelnemers: Kameroen, Egypte of Tunesië. De Rode Duivels spelen hun eerste match op het WK op donderdag 23 november tegen Canada. Marokko en Kroatië zijn de twee andere WK-tegenstanders. (lvdw)