Verdachte gearresteerd voor fatale schietpartij in metro in New York

De politie van New York heeft dinsdag een verdachte opgepakt voor de fatale schietpartij in de New Yorkse metro van afgelopen zondag. Daarbij werd een 48-jarige man neergeschoten: Daniel Enriques, een bankmedewerker, overleed in het ziekenhuis.

De politie van New York verspreidde eerst een opsporingsbericht voor de 25-jarige Andrew Abdullah en heeft de verdachte nu opgepakt, meldt ze op Twitter.

Over het motief voor de schietpartij is niks bekend. Volgens lokale media schoot de dader het slachtoffer neer, voor hij in een station in Manhattan uitstapte, het wapen aan een dakloze op het perron overhandigde en verdween.

New York werd op 12 april al opgeschrikt door een schietpartij in de metro. Toen liet de dader rookbommen afgaan in een wagon, waarna hij het vuur opende op tientallen passagiers. Er vielen geen doden, maar 23 mensen raakten gewond. De 62-jarige Frank James werd na een klopjacht van 30 uur opgepakt, verdacht van het plegen van een terreurdaad, maar zegt onschuldig te zijn.