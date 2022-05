Rechter weigert Depps vraag om Heards rechtszaak te laten vallen

De rechter in het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp en Amber Heard heeft geweigerd Heards lasterzaak te laten vallen. Dat had Depps team verzocht.

Depps advocaten vroegen dinsdag aan de rechter om Heards lasterzaak te laten vallen. Die zaak, waarin ze 100 miljoen dollar eist, had ze aangespannen als reactie op de lasterzaak van 50 miljoen van Depp tegen haar.

Volgens Depps team slaagde Heard er niet in om bewijs te leveren van slechte bedoelingen door een voormalige advocaat van Depp toen hij haar beschuldigingen van huiselijk geweld in de Daily Mail afdeed als een “hoax”.

De rechter oordeelde echter dat er “meer dan een spoortje van bewijs” was dat de advocaat mogelijk opzettelijk verklaringen deed die “vals” waren of met een “roekeloze veronachtzaming van de waarheid”. De drempel om beide zaken te laten doorgaan was gehaald, volgens de rechter, die zich echter nog niet uitsprak over de bewijzen.

“Heard had geen chemie met Jason Momoa”

Depps advocaten riepen dinsdag ook een nieuwe getuige op om Heards beschuldigingen van misbruik in twijfel te trekken. Volgens chirurg David Kulber, die Depps vinger opereerde, zou het moeilijk geweest zijn om daarna iemand vast te grijpen.

Daarnaast kwam onder anderen kopstuk van de filmstudio Warner Bros Walter Hamada betwijfelen dat Heards rol in de tweede Aquaman-film werd verkleind als gevolg van de beschuldiging dat ze het huiselijk geweld had verzonnen. Volgens Hamada waren er discussies over het casten van een andere acteur voor de sequels omdat Heard niet genoeg “chemie” had met hoofdrolspeler Jason Momoa. “Je weet het als je het ziet, en de chemie was er gewoon niet.” (adb)