Dader deelde foto’s van wapens kort voor schietpartij in basisschool Texas

De dader van het bloedbad in de Robb Elementary School in Uvalde, Texas, is geïdentificeerd als Salvador Ramos. De achttienjarige kwam zelf om het leven, vermoedelijk door politiekogels. Dit weten we al over hem.

Ramos zou eerst zijn grootmoeder hebben neergeschoten, waarna hij met zijn pick-uptruck wegreed en crashte nabij de basisschool. Gewapend en met een kogelwerend vest aan, stapte hij op de school af. Hij kon aan de ingang niet meer gestopt worden door de agent van de school, en schoot in meerdere klaslokalen leerlingen dood. Tot hij uiteindelijk werd uitgeschakeld door de politie.

De tiener had het adres van zijn grootmoeder als officiële woonplaats op zijn rijbewijs. Hij zou in Uvalde gewoond hebben en naar school geweest zijn. Momenteel werkte hij vijf dagen per week overdag in het lokale Wendy's-fastfoodrestaurant, waar hij volgens een collega niet echt sociaal contact had met anderen en veeleer stil was.

Een voormalige klasgenoot van Ramos vertelt aan Amerikaanse media dat de achttienjarige hem kort voor de schietpartij foto’s zond van een geweer en munitie. Sinds hij afstudeerde, sprak hij niet meer zoveel met Ramos, maar stuurde die hem wel nog af en toe berichtjes om te vragen samen op de Xbox te spelen. “En vier dagen geleden stuurde hij me een foto van de AR die hij gebruikte en een rugzak vol met 5.56 patronen, waarschijnlijk zo’n zeven magazijnen. Ik zei iets als ‘bro, waarom heb je dit?’ en hij: ‘maak je er geen zorgen over’.”

Daarna sms’te Ramos nog: “Ik zie er nu heel anders uit. Je zou me niet herkennen.” Volgens de vriend werd Ramos geplaagd over zijn kleren en de financiële situatie van zijn familie, en werd hij steeds minder in de klas gezien tot hij nauwelijks nog naar school kwam.

Sociale media

Online circuleren schermafbeeldingen van een Instagram-profiel dat van Ramos zou zijn, waarop hij drie dagen geleden een foto van twee geweren en een selfie zou hebben gepost, en een andere gebruiker zou hebben gevraagd om beelden van de wapens te delen. Hij zei ook dat hij “op het punt stond” en “een geheimpje” wilde vertellen.

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, meldt dat het het profiel heeft verwijderd en in contact staat met de politie. Meerdere klasgenoten bevestigden volgens CNN dat het profiel aan Ramos toebehoort.

Op TikTok had hij enkel een beeld van een videospelletje staan, en bij zijn profielfoto de beschrijving “kinderen zijn bang in het echte leven”.

