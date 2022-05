Jürgen Klopp troeft Pep Guardiola wel af in verkiezing van Coach van het Jaar in Premier League

Jürgen Klopp van Liverpool is uitgeroepen tot Coach van het Jaar in de Premier League. Dat heeft de organisatie van de Engelse eerste klasse dinsdag bekendgemaakt.

De Duitse coach won de FA Cup en League Cup en eindigde één punt achter Manchester City in de competitie. The Reds kunnen nog steeds dromen van een ongelofelijke treble als ze komende zaterdag tegen Real Madrid winnen in de Champions League-finale.

De 54-jarige Klopp kreeg de trofee eerder in 2020. Het publiek koos samen met een panel van deskundigen de laureaat. Thomas Frank (Brentford), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle) en Patrick Vieira (Crystal Palace) stonden ook op de lijst van genomineerden.