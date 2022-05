Spontane staking bij onderaannemer De Lijn in Genk na geval van agressie

Bij een onderaannemer van openbaarvervoermaatschappij De Lijn in Genk is woensdagochtend een spontane staking uitgebroken na een geval van agressie dinsdagavond. Daardoor is het busverkeer verstoord in de hele provincie Limburg, meldt De Lijn woensdag.

Bij de agressie waren een buschauffeur van de onderaannemer en een bestuurder van een gewone wagen betrokken. Voor meer details verwijst De Lijn naar de politie van Genk, die tussenbeide is gekomen.

De spontane staking was woensdagochtend uitgebroken in de stelplaats in Genk van de onderaannemer. De Lijn meldt dat intussen ook chauffeurs van de andere stelplaatsen van de onderaannemer het werk neerleggen. Chauffeurs die al vertrokken waren, rijden nu terug naar de verschillende stelplaatsen, aldus de vervoermaatschappij. Daardoor is het busverkeer in de hele provincie verstoord.

De Lijn raadt reizigers aan op voorhand informatie over hun rit op te zoeken via de routeplanner van de maatschappij.