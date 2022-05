Eerste slachtoffers krijgen een gezicht: deze leerlingen en leerkrachten overleefden schietpartij niet

Bij de schietpartij in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn – naast de dader – al zeker 19 kinderen en twee volwassenen gedood. Stilaan raakt er meer informatie bekend over de slachtoffers. Dit weten we al.

Het eerste slachtoffer dat geïdentificeerd werd, was lerares Eva Mirales. De 43-jarige vrouw gaf al 17 jaar lang les in het vierde leerjaar van de Robb Elementary School in Uvalde. Ze was getrouwd met Ruben Ruiz, een agent bij de lokale politie. Het koppel had één dochter: Adalynn, die recent afstudeerde aan de universiteit. Mirales omschreef zichzelf op sociale media als een dierenliefhebber, en had drie honden: Callie, Kane en Koda. Haar hobby’s waren joggen, wandelen en fietsen.

Een tante van Mirales schreef op sociale media haar woede al van zich af: “Ik ben woest dat deze schietpartijen blijven plaatsvinden”, aldus Lydia Martínez Delgado.

De tweede volwassene die omkwam, was Irma Garcia. Zij gaf samen met Mirales les in het vierde leerjaar. De moeder van vier werkte al 23 jaar in de school, en werd in 2019 genomineerd als één van de beste leerkrachten van de Verenigde Staten. “Mijn tante heeft het niet gehaald: ze heeft zichzelf opgeofferd om de kinderen in haar klas te beschermen”, schreef haar neef John op sociale media. “Ik smeek jullie om mijn familie in jullie gebeden te houden: HAAR NAAM IS IRMA GARCIA en ze stierf als een HELD. Ze werd door velen geliefd, en zal oprecht gemist worden.”

Kinderen

Er circuleren op sociale media talloze berichten over vermiste kinderen, maar voorlopig is slechts de identiteit van vijf overleden kinderen bevestigd: Eliahana Torres (10), Makenna Elrod (10), Xavier Lopez (10), Nevaeh Bravo en Uziyah Garcia (10).

Eliahana Torres (10)

Makenna Elrod (10)

Xavier Lopez (10)

Nevaeh Bravo (10)

Nevaeh Bravo — © rr

Uziyah Garcia (10)