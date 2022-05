‘Most wanted’ pedofiel opgepakt die vlak na veroordeling vluchtte: “Klein detail: hij zat niet in Ibiza”

De pedofiel die vrijdag veroordeeld werd tot 6 jaar celstraf, en waarvan dinsdag geschreven werd dat hij zich in Ibiza bevond, is opgepakt in Nederland. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Sterk werk van ons Belgisch FAST-team en hun collega’s in Nederland”, aldus de minister op Twitter. “Klein detail: hij bleek zelfs niet in Ibiza te zitten.”