Zware brand legt restaurant in de as in hartje Asse: “Zeer zware klap, zeker na corona”

Aan de buitenzijde lijkt de schade nog mee te vallen, maar binnen in de ravage bijzonder groot.

Asse

Het heeft in de nacht van dinsdag op woensdag fel gebrand in restaurant De Metinas op de Markt van Asse. De brandweer kon een overslag naar aanpalende panden voorkomen, maar de schade in het restaurant is groot.