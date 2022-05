Hartverscheurende beelden: ouders krijgen te horen dat er schietpartij aan de gang is op basisschool van hun kinderen

Op sociale media gaan enkele video’s de ronde waarop te zien is hoe enkele ouders naar de Robb Elementary School in Uvalde in Texas toe lopen. De ouders kregen net te horen dat er een schietpartij aan de gang was in de school en liepen er in paniek naartoe. In de verte zijn ook enkele kinderen die proberen te ontsnappen aan het wapengeweld te zien. Een 18-jarige schutter doodde er 19 kinderen en twee leerkrachten.