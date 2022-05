in Londen aan de kant gezet na vijftien jaar, naar Rome uitgeweken voor een tweede kans en nu keizer met de hele stad aan zijn voeten. Het is niet het plot van Gladiator, wel het bijzondere verhaal van Tammy Abraham: topschutter bij AS Roma met 27 doelpunten. Woensdagavond krijgt hij met de finale van de Conference League de kans om zichzelf te belonen met een beker.