Boris Johnson verontschuldigt zich nogmaals na publicatie volledige ‘Partygate’-rapport van Sue Gray

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag volledige onderzoeksrapport van topambtenaar Sue Gray over de Partygate-affaire ontvangen. Ondertussen werd het rapport ook al openbaar gemaakt. Dat melden Britse media. De premier verontschuldigde zich voor de gebeurtenissen in het parlement.

Johnson zal naar verluidt rond de middag een verklaring afleggen in het parlement. Verscheidene exemplaren van het rapport over de verschillende lockdownfeestjes die plaatsvonden in en rond de ambtswoning van de premier zijn geleverd bij Downing Street, berichten onder meer Sky News en Daily Mirror.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het rapport. Gray had tot nu toe enkel een sterk ingekort verslag gestuurd, aangezien het politieonderzoek nog aan de gang was. Daarin beschuldigde ze Downing Street van ernstig wangedrag. De Londense politie heeft inmiddels meer dan 120 boetes uitgeschreven tegen tientallen werknemers. Ook Johnson kreeg er een. De oppositie, maar ook leden van zijn eigen partij, eisen het ontslag van de premier.

Rond 11.30 uur werd woensdag ook het volledig rapport gepubliceerd. Volgens Britse media zijn de conclusies van Gray niet erg veel veranderd ten opzichte van het ingekorte verslag. “De leidinggevenden, zowel politiek als ambtelijk, moeten de verantwoordelijkheid dragen” in de partygate-affaire. Dat staat in het langverwachte onderzoeksrapport. “Wat ook de oorspronkelijke bedoeling was, wat er op veel van deze bijeenkomsten gebeurde en hoe ze zich ontwikkelden, was niet in overeenstemming met de toenmalige COVID-maatregelen”, staat er nog te lezen in de conclusies van het rapport.

Een bijeenkomst in Downing Street 10 voor het vertrek van een adviseur op 13 november 2020. — © uit het rapport van Sue Gray

Verontschuldigingen van Johnson

De Britse premier gaf woensdagmiddag in het parlement een statement over het rapport van Gray. Hij begon door de topambtenaar te bedanken en wilde zijn “verontschuldigingen” herhalen voor de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat er onder mijn toezicht heeft plaatsgevonden”, zei de premier tegen de parlementsleden. Hij zei dat dit zijn eerste kans is om “de context te schetsen” van wat er is gebeurd en dat er voorstellen voor “verandering en hervorming” van Downing Street worden uitgevoerd.“Uit wat Sue Gray te zeggen had, blijkt duidelijk dat sommige van deze bijeenkomsten veel langer duurden dan nodig was en dat ze duidelijk in strijd waren met de regels”, zei Johnson. Hij zegt dat hij tot aan het rapport “geen kennis” had van de gang van zaken omdat hij “er gewoon niet bij was”.

Johnson biedt zijn verontschuldigingen ook aan bij het beveiligingspersoneel van Number 10 nadat Gray tijdens haar partygate-onderzoek meerdere voorbeelden van “onaanvaardbare” behandeling van beveiligings- en schoonmaakpersoneel had gevonden.

De premier wou ook enkele zaken uitklaren. Zo wou hij uitleggen waarom hij eerder in het parlement zei dat er in Downing Street niets gebeurd was wat de Covid-regels overtrad. Hij zei dat hij het parlement niet heeft willen misleiden, maar dat wat hij toen zei was wat hij “geloofde dat waar was”. Nu erkent hij de bevindingen van Sue Gray dat er wel degelijk feestjes hebben plaatsgevonden.

Een bijeenkomst voor de verjaardag van premier Johnson op het kabinet in Downing Street 10 op 19 juni 2020. — © Uit het rapport van Sue Gray

Feestje in flat

Uit het rapport blijkt ook dat Gray het vermoedelijke feestje in de flat van Johnson in Downing Street op 13 november 2020 nooit volledig onderzocht. Dat feestje zou georganiseerd zijn geweest door de vrouw van Johnson. Tijdens dat feestje zou er luide muziek gespeeld zijn. De premier zou op een bepaald moment aanwezig geweest zijn op het feestje. Hij en zij vrouw kregen geen boete voor het vermoedelijke feestje.

“De informatie die over deze bijeenkomst verzameld is, is beperkt omdat het verzamelen van bewijsmateriaal nog maar net begonnen was toen de politie haar eigen onderzoek aankondigde, dat ook betrekking had op de gebeurtenissen van 13 november 2020. Op dat moment heb ik mijn onderzoek stopgezet, omdat ik elk nadeel voor het politieonderzoek wilde vermijden”, staat in het rapport.

Daarnaast veroordeelt Gray de cultuur ook die zich onder premier Boris Johnson heeft kunnen ontwikkelen. Zo geloofden de jongere ambtenaren die de feestjes bijwoonden dat hun aanwezigheid geoorloofd was, aangezien er ook hooggeplaatste functionarissen aanwezig waren, stelt ze.

Daarnaast zijn er “verschillende voorbeelden van gebrek aan respect voor en een slechte behandeling van veiligheids- en schoonmaakpersoneel” tijdens de evenementen. Dat is volgens haar “onaanvaardbaar”.

“Velen zullen ontzet zijn dat dit soort gedrag op deze schaal heeft plaatsgevonden in het hart van de regering”, zei ze. “Het publiek heeft het recht om op dergelijke plaatsen de hoogste gedragsnormen te verwachten en wat er gebeurd is, voldeed daar duidelijk niet aan.” In sommige gevallen was er sprake van “overmatig alcoholgebruik”.

