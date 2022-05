Busverkeer in hele provincie Limburg nog hele dag verstoord door spontane staking na geval van agressie

Het busverkeer van De Lijn in de provincie Limburg blijft woensdag nog de hele dag ernstig verstoord door een spontane staking, die woensdagochtend is uitgebroken bij een onderaannemer van De Lijn. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij. Vanaf donderdag zal er opnieuw een normale dienstregeling zijn, aldus De Lijn.

De spontane staking, die woensdagochtend uitbrak bij een onderaannemer van De Lijn, heeft zich woensdagvoormiddag uitgebreid naar stelplaatsen van verschillende onderaannemers in de provincie. De onderaannemers en vakbonden hebben intussen een gesprek achter de rug, meldt De Lijn.

De staking in Limburg zal woensdag nog heel de dag voortduren. Een aantal chauffeurs hervat opnieuw hun dienst. Er is nog dienstverlening in de provincie, maar reizigers moeten rekening houden met ernstige hinder.

De spontane vakbondsactie is woensdagochtend uitgebroken na een geval van agressie dinsdagavond, waarbij een buschauffeur van een onderaannemer en een bestuurder van een gewone wagen betrokken waren. In verschillende stelplaatsen van onderaannemers in Limburg is het werk intussen ook neergelegd. De bijkomende stelplaatsen maken deel uit van een grotere groep, verspreid over de provincie.

De Lijn benadrukt dat het enkel gaat om stelplaatsen van onderaannemers, en dat er vanuit de eigen stelplaatsen wel nog bussen rijden. Zo zijn er bussen in directe regie van de openbaarvervoermaatschappij in Hasselt, Sint-Truiden, Lanaken, Beverlo en Kinrooi.