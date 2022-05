Vincent Kompany weg bij Anderlecht? Borussia Mönchengladbach zet hem bovenaan trainerslijst

spanning met het bestuur kan het zijn dat de coach deur achter zich toetrekt, zeker omdat de buitenlandse interesse ook toeneemt. Een nieuwe ploeg die verregaande interesse toont in de Anderlecht-coach is Borussia Mönchengladbach.

Mönchengladbach wil snel een nieuwe trainer aanstellen. De Duitse subtopper kende een bijzonder matig seizoen met een tiende plaats in de Bundesliga en zette coach Adi Hütter vorige week op straat. De naam van Lucien Favre (ex-Dortmund) wordt ook genoemd, maar Vincent Kompany zou helemaal bovenaan op de shortlist staan.

Het is niet de eerste club waaraan de coach van Anderlecht gelinkt wordt. De laatste weken toonden ook Burnley en Wolfsburg interesse. Die laatste club wordt het alvast niet, want daar is Niko Kovac (ex-Monaco) dinsdag aangesteld. Bij Burnley is Kompany wel nog kandidaat en zou de interesse nog steeds concreet zijn. De club degradeerde dit seizoen echter naar de Championships en dan lijkt de Bundesliga een interessantere competitie voor de ambitieuze Kompany. Na zijn periode als speler bij Hamburg spreekt hij bovendien Duits én kent hij de competitie. Mönchengladbach is daarenboven een ambitieuze club, mét een stevig budget.

De toekomst van Kompany bij Anderlecht is dus helemaal niet meer zo zeker. De coach van paars-wit sprak in het verleden altijd over ‘het proces’ en geduld, maar liet afgelopen weekend na de laatste competitiematch tegen Club Brugge uitschijnen dat het geen zekerheid is dat hij volgend seizoen nog coach is in Brussel. Het bestuur zat verveeld met die uitspraken en zijn toch wel erg positieve kijk op de resultaten van het voorbije seizoen. Afwachten of er zelfs vandaag al meer nieuws volgt...