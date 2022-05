Nabestaanden van slachtoffers van schietpartijen Sandy Hook en Parkland: “Hoeveel kinderen moeten er nog sterven?”

Na de dodelijke schietpartij in een basisschool in Texas klinkt de roep om verandering opnieuw erg luid. Nabestaanden van andere school shootings betuigen hun steun aan de slachtoffers en vragen aan politici hoeveel kinderen er nog moeten sterven voordat de wetgeving rond wapendracht in de Verenigde Staten verandert.

Tijdens de schietpartij in Robb Elementary in Uvalde in de staat Texas werden dinsdag (lokale tijd) negentien kinderen en twee volwassenen doodgeschoten door de 18-jarige Salvador Ramos. Daarmee is het de grootste school shooting sinds 2012 in de Verenigde Staten. Bijna tien jaar geleden, op 12 december 2012, schoot de 20-jarige Adam Lanza twintig kinderen en zes volwassenen dood in de basisschool van Sandy Hook. Eerder op de dag had hij zijn eigen moeder ook al vermoord. Hij pleegde uiteindelijk zelfmoord toen de politie arriveerde.

De nabestaanden van de gruwelijke schietpartij in Sandy Hook betuigen nu hun steun aan de slachtoffers in Uvalde. Erica Leslie Lafferty, die haar moeder verloor in Sandy Hook basischool in 2012, schrijft op Twitter: “Gedachten en gebeden brachten mijn moeder niet terug nadat ze werd neergeschoten in een gang in Sandy Hook. Het is meer dan tijd om actie te ondernemen.” Later verklaarde ze aan CNN dat er een netwerk van mensen is die dit hebben meegemaakt en die hen zullen steunen, maar dat dit niet zomaar weggaat. “Niet voor de families, niet voor de gemeenschap. Het is levensveranderend. Het is verwoestend. Het is traumatiserend, en elke keer als het gebeurt, komt het terug alsof het gisteren was.”

Nicole Hockley, die haar zoon tien jaar geleden verloor in Sandy Hook, vertelde aan USA Today: “Hoeveel kinderen moeten er nog sterven voordat politici ophouden zich druk te maken over hun politieke carrières in plaats van over hun kiezers en de levens van de kinderen? Deze schietpartijen zijn overal.”

Ook de bibliothecaris Mary Ann Jacob, die op de dag van de schietpartij in Sandy Hook aan het werk was, zegt dat ze gedwongen wordt om die dag opnieuw te beleven. “Ik ben ziek van wat jullie vandaag doormaken,” zei ze op Twitter. “Ik word teruggevoerd naar de brandweerkazerne waar we naartoe werden gebracht na de schietpartij op onze school bijna 10 jaar geleden. Ik vind het zo erg dat die doden onze wereld niet hebben veranderd. Mijn hart is gebroken.”

“Hoe vaak nog?”

Sandy Hook is jammer genoeg niet de enige grootschalige schietpartij op een Amerikaanse school. In 2018 schoot de 19-jarige Nikolas Cruz veertien studenten en drie personeelsleden dood op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Zeventien anderen raakten gewond. Cruz kon later gearresteerd worden.

Fred Guttenberg verloor zijn dochter vier jaar geleden tijdens de schietpartij in Parkland. “Mensen hebben gefaald. Ik ben er klaar mee. Ze hebben verdomme onze kinderen weer in de steek gelaten, oké? Ik ben er klaar mee. Ik heb het gehad. Hoe vaak nog?”, zei hij tegen MSNBC na de schietpartij in Texas. “Die ouders moeten nu een begrafenis plannen. Ze moeten een doodskist uitzoeken. Terwijl ze denken: ik heb mijn kinderen enkel naar school gestuurd.”

Guttenberg bekritiseerde ook de Texaanse gouverneur Greg Abbott voor het goedkeuren van wetgeving vorig jaar die een einde maakte aan de noodzaak voor Texanen om een vergunning te verkrijgen voor het dragen van handwapens.

