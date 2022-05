“7,5 procent van bedrijfswagens is elektrisch”

Het aandeel van de elektrische wagens in het bedrijfswagenpark is in 2022 gestegen tot 7,5 procent, zo stelt sociaal secretariaat Partena Professional woensdag. In 2018 ging het om 0,52 procent.

Samen met de hybride wagens – benzine-elektrisch maar ook diesel-elektrisch – geeft dat een aandeel van zowat 26,6 procent. Hybride bedrijfswagens op benzine vertegenwoordigen 17 procent in 2022 tegenover 3,07 procent in 2018. Dieselhybrides zijn nog goed voor 2,25 procent, het aandeel zit inmiddels in dalende lijn.

Het aandeel dieselwagens is nog goed voor 35 procent van de bedrijfswagens tegenover 74 procent in 2018. “Sinds ‘dieselgate’ bedraagt de daling bijna 10 procent per jaar”, klinkt het in het persbericht van Partena Professional. De meeste bedrijfswagens hebben een bezinemotor onder de motorkap: 37 procent tegenover 11 procent in 2018.

De cijfers van het HR-bedrijf komen uit een eigen studie, gebaseerd op een representatief staal van meer dan 41.900 voertuigen ingeschreven in ons land.

Fiscaal voordeel

Vanaf 1 januari 2026 verdwijnt het fiscale voordeel op bedrijfswagens die op fossiele brandstof rijden. In de jaren daarvoor wordt de fiscale aftrek al beperkt. Uitstootvrije wagens die voor 1 januari 2027 werden aangekocht, geleased of gehuurd blijven volledig fiscaal aftrekbaar, daarna wordt de aftrekbaarheid geleidelijk aan beperkt.

In heel 2021 waren volgens cijfers van statistiekbureau Statbel hybride en elektrische wagens samen goed voor 35,2 procent marktaandeel bij de inschrijvingen van nieuwe voertuigen (29,4 en 5,8 procent). Eenenzeventig procent van de nieuw ingeschreven hybride en elektrische wagens in 2021 zijn wagens ingeschreven door bedrijven tegenover 29 procent door particulieren, luidde het toen.