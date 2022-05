Antwerp FC toch niet in zee met Nike, Jako blijft kledingsponsor

Voetbalclub Antwerp wisselt na dit seizoen dan toch niet van kledingsponsor. Eind vorig jaar raakte bekend dat huidig partner Jako zou ingeruild worden voor Nike. Maar de affaire Overmars gooide roet in het eten. Het internationale sportmerk en Antwerp zouden daarop in onderling overleg beslist hebben om de deal niet door te laten gaan. Antwerp FC bereikte naar verluidt al een nieuwe overeenkomst met Jako, zo vernam Gazet van Antwerpen.

Eind oktober kwam het verrassende nieuws: na zes jaar (Jako was al sponsor sinds 2016, het laatste jaar in tweede klasse) koos Antwerp voor een nieuwe kledingsponsor. Het internationaal gerenommeerde Nike zou vanaf volgend seizoen, en dat voor drie seizoenen lang, de nieuwe kledingsponsor worden van het stamnummer één.

Vaste partner Jako reageerde teleurgesteld, maar allerminst zuur. “We vinden dit uiteraard doodjammer”, bevestigde Jan Jacobs, CEO van Jako België, in oktober. “Maar we gaan zeker niet uit elkaar in ruzie. De club kiest nu voor een ander merk, maar Jako blijft supporter en we zullen altijd klaar staan als de club ons terug nodig mocht hebben.”

En dat moment kwam sneller dan verwacht. Nadat in maart bekend raakte dat Marc Overmars sportief directeur werd bij Antwerp FC had ook Nike daar vragen bij. Het sportmerk heeft bovendien zijn Europees hoofdkwartier in Hilversum, nabij Amsterdam. Ook al is inmiddels duidelijk dat er geen enkele klacht is tegen Marc Overmars, de zaak blijft wel nagalmen in Nederland.

Nike en Antwerp zouden daarop beslist hebben om ‘in onderling overleg’ de deal af te blazen. De Great Old nam opnieuw contact op met z’n huidige kledingsponsor Jako, die naar verluidt met veel enthousiasme een nieuwe meerjarige en uitgebreidere sponsordeal uitwerkte.