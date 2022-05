Club Brugge hakt knoop door en promoveert Carl Hoefkens tot hoofdtrainer

Begin deze week schreven we al dat Hoefkens overwogen werd. In het Belfius Basecamp geniet hij dan ook een prima reputatie. Hij is een goeie people manager en kent de opkomende jongeren vanbinnen en vanbuiten. De voorbije maanden onder Alfred Schreuder profileerde hij zich ook steeds meer tijdens de wedstrijden, langs de lijn. En daar zullen we hem vanaf komende zomer dus wekelijks zien.

Hoefkens liet interesse van KV Mechelen links liggen en besloot om bij Club te blijven, nu weten we dus waarom. Hij gaat straks met blauw-zwart de Champions League in. Toen Philippe Clement destijds wilde overnemen van Ivan Leko, kon dat niet, omdat hij zich eerst elders moest bewijzen. Hij passeerde daarom via Waasland-Beveren en Genk. Voor Hoefkens is die tussenstop niet nodig.