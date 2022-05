LIVE. Kate Moss getuigt tijdens proces Depp vs. Heard: “Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid”

Even ter herinnering: het Hollywoodproces tussen de twee acteurs begon bij een opiniestuk naar de hand van Heard in de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin schreef ze het slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. De naam van haar ex-partner Johnny Depp kwam daar niet in voor, maar het stuk bracht hem toch veel schade toe, volgens de acteur. Zo verloor hij onder meer filmrollen en keerde de publieke opinie zich tegen hem. Depp klaagt Heard daarom aan voor 50 miljoen dollar wegens laster. Heard probeerde de zaak te laten seponeren, maar dat lukte niet. Ze besloot een tegenklacht voor laster voor 100 miljoen dollar in te dienen omdat de advocaat van Depp haar een leugenaar had genoemd in de pers. De twee aanklachten worden tijdens dit proces behandeld.

Het voormalige supermodel Kate Moss (48) stond woensdag op de getuigenlijst. Zij had in de jaren ‘90 een relatie met Depp en werd opgeroepen om duidelijkheid te scheppen over het gerucht dat de acteur haar destijds van de trap duwde.

Ben Chew, de advocaat van Depp, vroeg haar naar een vakantie in Jamaica en vroeg of er tijdens die vakantie iets significant gebeurde. “Er was een regenstorm. Johnny vertrok eerst uit onze kamer. Toen ik de kamer uitging, gleed ik uit en viel ik van de trap. Ik heb toen mijn rug gekwetst. Ik schreeuwde omdat ik pijn had”, zei Moss. “Johnny rende terug en droeg me naar de kamer. Daarna zorgde hij voor medische hulp.”

Chew: “Duwde hij u?”Moss: “Nee.”Chew: “Heeft hij u ooit van de trap geduwd?”Moss:“Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid.”Chew: “Heeft u ooit eerder tijdens een proces getuigd?” Moss: “Nee.”

Daarmee zat het verhoor van Kate Moss er na enkele minuten al op. Het team van Amber Heard besloot geen vragen te stellen.

