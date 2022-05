Verdwaalde orka in de Seine gespot

Een verdwaalde orka werd woensdag in de Seine gespot. Het dier dook eerder ook al een paar keer op voor de Franse Noordkust. Dat meldt de zender BFMTV woensdag. Het is niet gebruikelijk dat een orka op die plekken wordt gezien.

Volgens een onderzoeksgroep verscheen de orka voor het eerst op 5 april. De bemanning van een visschip merkte het dier op op zo’n dertig kilometer van de Normandische kust. Sindsdien is de orka herhaaldelijk gesignaleerd langs de kust, in de monding van de Seine en zelfs zo’n zestig kilometer stroomopwaarts in de Seine bij Yainville.

Orka’s komen gewoonlijk voor voor de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan in de Golf van Biskaje, zo zegt een lid van de onderzoeksgroep.

Het is niet duidelijk of de orka het Kanaal is afgedwaald omdat hij ziek zou zijn en in het rustigere water daar makkelijker aan voedsel geraakt. Mogelijk gaat het om een jong dier dat zijn groep is kwijtgeraakt.

Aanvankelijk leek de orka in goede gezondheid, maar waarnemers wijzen nu op duidelijke tekenen van vermagering en een schimmelinfectie. In zijn eentje zijn de overlevingskansen eerder gering, zo schatten de experten in.