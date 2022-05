Toen Michel Preud’homme in 2017 bij Club Brugge vertrok, wilde het duo Verhaeghe-Mannaert toenmalig assistent Philippe Clement geen kans geven wegens ‘geen ervaring als hoofdtrainer’. Vijf jaar later is de politiek van de landskampioen veranderd. Carl Hoefkens komt met nul ervaring aan het sportieve hoofd bij de momenteel grootste club van het land.