Mbappé blijft, Neymar vertrekt bij PSG? Braziliaan reageert op transfergeruchten

Ondanks aanhoudende geruchten omtrent een mogelijk vertrek, ziet Neymar zijn toekomst toch in Parijs liggen. “Over die geruchten weet ik niets, maar wat mij betreft blijf ik bij PSG”, vertelde de Braziliaan woensdag in een interview bij Oh My Goal.

Volgens onder anderen sportkrant L’Equipe en GOAL zou Paris Saint-Germain niet weigerachtig staan tegenover een vertrek van de Braziliaanse international, die in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro werd weggeplukt bij FC Barcelona en daarmee nog steeds de duurste voetballer aller tijden is. Bij PSG is er immers een stevige herstructurering bezig: volgens Franse media is technisch directeur Leonardo reeds aan de deur gezet en wordt hij vervangen door de Portugees Luis Campos, die Kylian Mbappé nog kent van bij zijn periode bij AS Monaco.

Mbappé ontketende zaterdag dan weer een storm door zijn contractverlenging tot medio 2025 bij de Parijzenaars aan te kondigen, terwijl iedereen een vertrek naar Real Madrid had verwacht. Het monstercontract van Mbappé in de Franse hoofdstad vergroot nog maar eens zijn statuut binnen de club en zo is het zoeken naar welke plek Neymar nog kan opeisen. De Braziliaan tekende vorig seizoen nog bij tot medio 2025, maar intussen loopt ook Lionel Messi rond in het Parc des Princes. Daarnaast is het nog maar de vraag of Mauricio Pochettino komend seizoen nog trainer is van PSG. Volgens Franse media is hij de volgende die mag beschikken.

© ISOPIX

Zaterdag scoorde Neymar in de slotwedstrijd van het seizoen tegen Metz (5-0) zijn honderdste treffer voor de Parijzenaars, maar daarmee stond hij toch weer in de schaduw van Mbappé, die drie doelpunten voor zijn rekening nam. Onder meer vanwege aanhoudend blessureleed is Neymar de voorbije seizoenen toch wat onder de verwachtingen gebleven in Parijs.