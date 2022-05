Meer details over bloedbad in Texas: alle 21 slachtoffers vielen in één klas, schutter barricadeerde de deur

Volgens de politie heeft de schutter die een bloedbad aanrichtte in een lagere school in de Amerikaanse staat Texas de slachtoffers gedood in één klaslokaal. Dat zegt politiewoordvoerder Chris Olivarez woensdag aan de Amerikaanse zender CNN.

Volgens Olivarez woonde de dader bij zijn grootouders. Hij schoot ook zijn grootmoeder neer, maar zij leeft nog. De politie is nu op zoek naar zijn grootvader en andere familieleden. De dader vluchtte in een voertuig weg, maar crashte in de buurt van de school.

De politie werd ingelicht dat er iemand met een geweer de school binnenging. Toen de veiligheidstroepen arriveerden, opende de schutter het vuur en verwondde hij twee politieagenten. Vervolgens verschanste hij zich in een klaslokaal en begon hij te schieten op kinderen en leraren die in de klas waren. “Het is een klein klaslokaal, met plaats voor 25 tot 30 leerlingen, en er waren twee leerkrachten aanwezig. Het exacte aantal aanwezigen heb ik niet. Het was een typische klasomgeving waar een grote groep kinderen bij elkaar zit. Ze konden nergens heen”, aldus Olivarez.

De schutter barricadeerde zichzelf in het lokaal en kon zo twee leerkrachten en negentien kinderen doden. “Zonder enig respect voor een mensenleven, als een compleet boosaardig persoon.” Meerdere kinderen raakten gewond, maar het exacte aantal is momenteel nog niet bekend.

Terwijl de schietpartij plaatsvond, sloegen politieagenten ramen in en probeerden ze kinderen en personeel te evacueren. Ze slaagden er ook in om in het klaslokaal waar de schutter zich bevond binnen te dringen. Daar schoten ze de 18-jarige Salvador Ramos dood, ongeveer een halfuur nadat hij aan zijn dodelijke raid was begonnen.

