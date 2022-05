Meisje (10) doodgeschoten op school in Texas toen ze de hulpdiensten probeerde te bellen

Een van de slachtoffers van de schietpartij in Texas is de 10-jarige Amerie Jo Garza. Zij probeerde het noodnummer te bellen toen Salvador Ramos er schoot op alles wat bewoog. Uiteindelijk richtte hij de loop van zijn geweer ook op het meisje en haalde de trekker over.

Negentien kinderen en twee volwassenen zijn omgekomen in de Robb Elementary School in Uvalde, Texas. Berlinda Irene Arreola vertelde woensdagmiddag aan The Daily Beast dat haar kleindochter Amerie Jo Garza een van de slachtoffer is.

“Mijn kleindochter is een kleine heldin. Ze werd neergeschoten omdat ze het noodnummer 911 probeerde te bellen toen er in de school geschoten werd. Ze heeft haar leven gegeven voor andere slachtoffers die gewond raakten door de rondvliegende kogels”, zegt ze.

Haar vader Angel Garza postte op Facebook kort na de schietpartij een bericht waarin hij iedereen vroeg naar informatie over zijn dochtertje. Omdat hij haar nergens kon vinden.

Later stuurde hij een bericht om iedereen die hielp zoeken te bedanken. Meteen kwam ook het trieste nieuws dat ze een van de slachtoffers was.