Brusselse politie vindt kilogram cannabis in wagen

De Brusselse politie heeft zondag in een wagen een kilogram cannabis aangetroffen. Het voertuig werd gecontroleerd omdat het een verkeersovertreding had begaan, waarna de agenten de drugs in de koffer vonden. De bestuurder werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket woensdag.

Een politiepatrouille merkte zondagavond op de Steenkoolkaai een wagen op die plotseling afsloeg zonder richtingaanwijzer. Toen de inspecteurs de nummerplaat controleerden, bleek dat de persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven stond, over een voorlopig rijbewijs beschikt. Omdat er ook een passagier in de wagen zat, besloot de patrouille dan ook om de wagen aan de kant te zetten.

De eigenaar van het voertuig bleek uiteindelijk niet in de wagen te zitten. De bestuurder verklaarde dat hij het voertuig in bruikleen had gekregen. De man bleek gekend bij de politie voor drugsfeiten. De pasagier verbleef dan weer zonder papieren in ons land.

Kartonnen doos

Toen de inspecteurs besloten om het voertuig te doorzoeken, vonden ze in de koffer een kartonnen doos waarin iets meer dan een kilogram cannabis zat. Op basis van die vondst voerde de politie ook nog een huiszoeking uit bij de bestuurder, maar die leverde niets meer op.

Beide verdachten werden meegenomen voor verhoor en na afloop ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. De bestuurder van het voertuig werd uiteindelijk onder aanhoudingsbevel geplaatst.