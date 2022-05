Einde carrière dreigt voor Zlatan Ibrahimovic: Zweedse spits is “7 tot 8 maanden out” na noodzakelijke operatie

BEKIJK. Een leider in hart en nieren: Zlatan Ibrahimovic geeft fantastische speech na titel met Milan (en breekt dan het kot af)

Ibrahimovic veroverde afgelopen weekend nog de titel met AC Milan, nummer 12 in zijn illustere carrière. Maar de intussen 40-jarige spits kwam dit seizoen aan slechts 27 optredens voor de Rossoneri. Daarin scoorde hij acht doelpunten. En dus was het tijd voor een operatie aan de knie, een fysiek probleem waar hij al enkele jaren mee sukkelt.

“De operatie van Ibrahimovic, die plaatsvond in Lyon, was succesvol”, aldus Milan. “Ze stond al een tijdje gepland om de instabiliteit in zijn knie te herstellen. De verwachte terugkeer wordt geschat op zeven tot acht maanden.”

De vraag is nu: wat gaat Milan doen? Het contract van de Zweed loopt volgende maand af. In Italië klinkt het dat er een verlengingen van één jaar (met een gereduceerd salaris van 2,5 miljoen euro) op tafel ligt, maar wil Milan wel wachten op de Zweed. En wat wil die zelf nu hij pas begin 2023 - wanneer hij de 41 jaar voor bij is - opnieuw zal kunnen voetballen?

Het laatste woord is, zoals wel vaker, aan Ibrahimovic zelf.

De Zweed keerde in januari 2020 terug bij AC Milan. Eerder was hij tussen de zomers van 2010 en 2012 al actief bij de topclub uit Milaan. Hij maakte er de vorige landstitel in 2011 mee.