Terwijl Enrico klanten helpt in zijn kledingzaak, stelen vrouwen voor 40.000 euro in zijn appartement boven: “Wellicht gevolgd via Instagram”

Torhout

De 21-jarige Enrico Vanthomme, uitbater van kledingzaak Star Boulevard in Torhout, werd zaterdag het slachtoffer van wel érg drieste inbrekers. Terwijl hij over de middag klanten bediende beneden roofden twee vrouwen zijn dure bezittingen in zijn appartement boven. Ze stalen liefst 40.000 euro juwelen, geld en handtassen. “Ik geloof echt dat ze me volgden op Instagram om toe te slaan”, zucht Enrico.