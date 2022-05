Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf volgende week grivna’s wisselen in euro’s

Betalen in het warenhuis kunnen ze er niet mee. Maar Oekraïense vluchtelingen in ons land zullen vanaf 1 juni wel hun eigen munt kunnen inruilen voor euro’s. Dat kan aan de loketten van de Nationale Bank van België. Of ze kunnen hun grivna’s (UAH) storten op een rekening bij een Belgische bank en het omgerekende bedrag nadien in euro’s afhalen.