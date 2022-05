Het langverwachte rapport van topambtenaar Sue Gray over Partygate - feestjes tijdens de covidcrisis in de ambstwoning van Boris Johnson - is er. “En het is nog veel erger dan we al dachten”, zegt Engelandkenner Harry De Paepe. Tal van feestjes worden in detail gedocumenteerd, inclusief foto’s van de eerste minister. Kan BoJo z’n hachje nog redden?