Dat de Hamidovic-clan, verdacht van de moord op Silvio Aquino (41), veel belang hecht aan uiterlijk vertoon en blingbling was in de assisenzaal te zien in een markant YouTube-filmpje. Rijkelijk strooit Dragisa (43) met 50 euro biljetten op zijn dochter aan de vooravond van een huwelijk in Antwerpen.