Op 14 december 2012 maakte een schutter 26 dodelijke slachtoffers in de Sandy Hook lagere school — © AP

Net geen tien jaar na het bloedbad op Sandy Hook, zijn er alweer 19 jonge kinderen en 2 leerkrachten gedood op een Amerikaanse school. Alweer is het een jonge dader, alweer handelde hij alleen. School shootings zijn inmiddels vaste prik in de VS: dit jaar waren er al 24. “Kinderen zijn een makkelijk doelwit.”