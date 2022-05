Wat is er (niet) open op Hemelvaartsdag? En wie maakt vrijdag de brug? Zo sta je niet voor gesloten deur

Het is donderdag Hemelvaart, een officiële feestdag. Dat betekent dat de meeste winkels gesloten zijn. Overheidsbedrijven en banken zijn sowieso dicht, en er is geen papieren krant. Kijk hier waar je wel of niet terecht kan op deze feestdag. Hou er ook rekening mee dat vrijdag voor velen een brugdag is.

Alle gemeente- en stadhuizen en OCMW-diensten zijn gesloten op donderdag 26 mei. Dat is voor de meeste gemeente- en stadsdiensten ook vrijdag het geval. Voor de containerparken kijk je best op de website.

Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, laat op zijn website weten dat de banken gesloten zijn op donderdag en vrijdag de brug maken. Klanten kunnen wel elektronisch bankieren en terecht in de selfbankings aan de betaalterminals en de biljettenverdelers.

Postkantoren zijn dicht op Hemelvaartsdag en er is geen post- of krantenbedeling. Online kunnen wel verrichtingen gedaan worden. Vrijdag en zaterdag verloopt alles zoals normaal. “De post wordt bedeeld en de postkantoren zijn open volgens de gewone openingsuren”, onderstreept woordvoerster Veerle Van Mierlo. Pakjesautomaten blijven 24/7 toegankelijk.

De bussen van De Lijn rijden op Hemelvaart volgens de zondagsdienstregeling. Vrijdag wordt er volgens een vakantiedienstregeling gereden en worden de schoolbussen geschrapt. Op zaterdag en zondag rijdt De Lijn opnieuw volgens het gebruikelijke uurrooster in het weekend. Reizigers kunnen hun route plannen via de website of via de app van De Lijn.

Ook bij de NMBS rijden de treinen donderdag volgens een zondagsdienst. Tijdens de brugdag op vrijdag zullen sommige P-treinen en S-5 treinen Mechelen - Brussel-Schuman - Edingen/Geraardsbergen niet rijden. Op vrijdag en in het weekend wordt het treinverkeer ook aangepast tussen Gent-Sint-Pieters en Lokeren vanwege werkzaamheden. De NMBS roept reizigers op hun treinreis te plannen op de website of via de app.

De politiediensten blijven altijd bereikbaar, ook op feestdagen, al zijn de wijkkantoren gesloten. Voor administratieve zaken kan je er niet terecht. Wie dringende politiehulp nodig heeft, kan bellen naar het nummer 112.

Ook de meeste warenhuizen zijn donderdag gesloten. Al zullen sommigen een halve of zelfs een hele dag open zijn. Zoek op de site of jouw winkel in buurt open is en tot hoe laat. Zo bespaar je jezelf een nutteloze verplaatsing. Vrijdag zijn alle warenhuizen gewoon weer open.

Doe-het-zelfzaken zijn donderdag gesloten. Dat geldt ook voor meubel- en decoratiewinkels. Vrijdag is alles weer open.

De meeste kleding- en schoenwinkels zijn dicht. Maar niet allemaal. Bekijk vooraf best of de winkel in de buurt open is of niet. Maasmechelen Village is bijvoorbeeld wel open. En ook kledingketen Zeb maakt er een gewoonte van om op feestdagen open te blijven.

De horecazaken zullen op enkele uitzonderingen na open zijn. Tenzij ze hun wekelijkse rustdag hebben.

Dierenparken zoals de Antwerpse Zoo, Planckendael en Pairi Daiza zijn open.

En ook pretparken houden de deuren open en verwachten veel bezoekers.

Veel musea zullen donderdag gesloten blijven. Kijk vooraf best even op de website van het museum dat je zou willen bezoeken.

Van plan om in de tuin te werken? De meeste bloemen- en plantenzaken zijn open op Hemelvaartsdag.