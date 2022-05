Een dag na de vreselijke schietpartij op een school in Texas kan Christoph Schillebeeckx (37), een uitgeweken Vlaming die in de staat woont, nog steeds niet vatten hoe het kan dat dergelijke schietpartijen zoveel voorkomen. “Het is vreselijk”, zegt hij. “Je mag onder de 21 jaar geen alcohol kopen, maar wel een wapen kopen. Daar kan ik met mijn verstand niet bij.”