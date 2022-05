Vlaamse meerderheid blijft het oneens over basis stikstofakkoord

De Vlaamse meerderheidspartijen blijven het oneens over de basis van het stikstofakkoord. Dat bleek woensdag bij een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. “Het maakt voor mij niet uit of het nú wordt rechtgezet, of na het openbaar onderzoek, als het maar wordt opgelost”, zei Gwendolyn Rutten van Open VLD.

De Vlaamse regering sloot in de krokusvakantie een akkoord om de stikstofuitstoot te beperken. In dat akkoord is onder meer te lezen dat 41 bedrijven met een te grote uitstoot hun activiteiten tegen 2025 moeten stopzetten.

Onenigheid

Binnen de meerderheid heerst echter onenigheid over die rode lijst. In het politieke akkoord werd 2015 als referentiejaar genomen. Als bedrijven dat jaar op de rode lijst stonden, was dat op basis van hun uitstoot in 2013. Volgens N-VA wordt er in de stikstofaanpak, die momenteel in openbaar onderzoek is, echter rekening gehouden met de uitstoot van 2015. Het kan dus dat er meer landbouwbedrijven op de rode lijst komen. Het zou gaan om een achttal.

Gwendolyn Rutten vindt dat niet aanvaardbaar. “Het politieke akkoord ging over de lijst met bedrijven van 2015”, zei ze woensdag. “Het gaat om bedrijven die wisten dat ze op dat moment rood waren.” Ook Tinne Rombouts van CD&V wil vasthouden aan de lijst uit 2015. “Het is mij nog steeds een raadsel in wiens opdracht de administratie een nieuwe lijst heeft opgemaakt, maar het is mij alleszins duidelijk dat dit niet correct is”, verklaarde ze.

Onderzoek

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wees erop dat de lijst met bedrijven geen voorwerp uitmaakt van het lopende onderzoek. Enkel de parameters die worden gebruikt om bedrijven te sluiten liggen voor. “Laten we het onderzoek afwachten”, zei ze. Dat loopt tot 17 juni. “Als men mij zegt dat dit na het onderzoek juridisch kan worden opgelost, wie ben ik dan om dat tegen te houden”, concludeerde Rutten.

Volgens de oppositie dreigt echter dienstbetoon en een beleid op maat van bepaalde landbouwbedrijven. “Die acht bedrijven die volgens u toch open zouden moeten blijven, zullen het stikstofbad nog voller laten lopen”, zei Bruno Tobback van Vooruit. “Welke bedrijven gaan er dan in de plaats sluiten?”

“Ik stel vast dat er geen politiek akkoord is”, concludeerde Jos D’Haese van PVDA. “Gwendolyn Rutten wil zich baseren op de uitstoot van 2013, de minister op die van 2015.”