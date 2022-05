Gentse bluesmuzikant Tiny Legs Tim (44) overleden: “Zijn ziel zal altijd bij ons zijn”

De Gentse bluesmuzikant Tiny Legs Tim (artiestennaam van Tim De Graeve) is woensdag overleden. Tijdens een operatie begaf zijn hart het. “Hij was niet alleen de beste bluesmuzikant van ons land maar maakte de muziek ook weer hip voor jongeren.”

“De machinerie van zijn lichaam heeft het laten afweten, maar zijn ziel is bij ons en zal altijd bij ons zijn.” Dat schrijft de familie van Tiny Legs Tim in een aangrijpende mededeling. “Tim is er niet meer. Hij is vanmiddag gestorven als gevolg van een hartstilstand tijdens de operatie.”“Dank voor alle steun en positieve energie de voorbije dagen. Tim is vol goede moed vertrokken naar de operatie vanmorgen en nu naar de rust voor altijd.”

Leveraandoening

In 2020 trad Tiny Legs Tim nog op in het UZ Gent. Een bijzonder moment, want de muzikant was zelf een tijdlang patiënt in het ziekenhuis. Hij kampte al sinds zijn adolescentie met een ernstige leveraandoening en praatte de voorbije jaren openlijk over hoe de dokters van het UZ Gent hem erdoor hebben geholpen. (lees verder onder video)

Zijn artiestennaam verwijst ook naar die ziekte: hij kreeg er magere benen van. Op 23-jarige leeftijd onderging hij een levertransplantatie, waarop een lange revalidatie volgde, verwikkelingen, en, goed vier jaar later, een tweede transplantatie. “Die tweede transplantatie was mijn redding, maar ik heb op bepaalde momenten heel diep gezeten, het heeft een paar keer aan een zijden draadje gehangen”, vertelde hij daar enkele jaren geleden over.

De laatste tijd ging het opnieuw slechter met hem. “Enkele weken geleden was hij beginnen sukkelen en had hij een infectie opgelopen”, zegt Griet De Blende, die het internationaal management van Tiny Legs Tim regelde. “Hij lag al een tijd in het ziekenhuis en zou vandaag een nieuwe levertransplantatie ondergaan. Niemand had gedacht dat het fataal zou aflopen.”

LEES OOK: Het verhaal van Tiny Legs Tim door De Gentenaar journalist op rust Rudy Tollenaere

Noem een bluesfestival in ons land en Tiny Legs Tim heeft er gespeeld. Ook de Gentse Feesten kenden geen geheimen voor de ingeweken West-Vlaming met een verleden als leraar biologie. Op sociale media reageren fans, organisatoren en bevriende muzikanten verslagen. “Het ga je goed lieve Tim, je stond deze zomer nog 4 keer op ons podium, ge bracht schoonheid en diepgang, kleur in zoveel verschillende tinten. Bedankt vriend”, schrijft Stefaan De Winter.

“Zonder hem geen Missy Sippy”

In de gekende blues en roots club Missy Sippy in Klein Turkije hadden vrienden en collega-muzikanten zich woensdag in de vooravond verzameld. Tiny Legs Tim trad er heel veel op.

“Hij was mijn beste vriend en beste vriendin tegelijk en ook getuige op mijn huwelijk”, zegt Marie Follebout, uitbaatster van het café. Zij laat haar tranen de vrije loop als ze het over Tim heeft . “Ik heb hem 12 jaar geleden leren kennen in de Hotsy Totsy. Het klikte fantastisch goed en we zijn vrienden voor het leven geworden.”

Tiny Legs Tim lag mee aan de basis van de Missy Sippy. “Zonder hem zou het café nooit geopend zijn”, zegt Marie. “Hij was onze raadgever en huismuzikant. Tim ademde blues en was de beste bluesartiest van ons land. Hij heeft de muziek opengetrokken zodat het niet enkel muziek voor oude knarren was maar ook hip werd bij de jeugd. Nu hij overleden is, valt een fundament van de Missy Sippy weg.”

“Alle klanten en muzikanten vroegen zich af waarom Tim de afgelopen weken niet kwam jammen in het café. Maar Tim had al vele jaren voor zijn leven moeten vechten. Zijn laatste gevecht heeft hij helaas niet overleefd”